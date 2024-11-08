1600 Yıllık Altın Takı Kaçakçılığı - Son Dakika
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1600 Yıllık Altın Takı Kaçakçılığı

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Denizli'de Lidya dönemine ait altın takılar, şüphelilerin kuru fasulyeye saklandığı operasyonda ele geçirildi.

08.11.2024 14:59
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1600 yıllık altın takıları kuru fasulyenin içine sakladılar

Lidyalılara ait küpeler ve kolyeyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de jandarmanın düzenlediği operasyonda, Lidya dönemine ait 1600 yıllık altın küpeler, kolye ve saç iğnesiyle yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. İki ayrı araçla hareket eden şüphelilerin altın takıları kuru fasulye paketine sakladıkları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunun önlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, Honaz ilçesinde ikamet eden 4 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin yakalanması için düğmeye basan Denizli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kullandığı 2 ayrı otomobili takibe aldı.

Tarihi eser kaçakçılığı suçunda kullanılan araçlar, Honaz ilçesi girişinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçlarda yapılan arama neticesinde kuru fasulye paketine gizlenmiş poşet içerisinde M.Ö. 4 yüzyılda Lidya dönemine ait 2 çift halinde 4 adet altın küpe, 1 adet altın saç iğnesi ile 1 adet altın kolye ucu ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, iki kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Ele geçirilen tarihi eserler, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Güvenlik, 3-sayfa, Denizli, Suç, Son Dakika

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