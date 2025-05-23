17 Yaşındaki Enes'in Feci Kazası - Son Dakika
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17 Yaşındaki Enes'in Feci Kazası

17 Yaşındaki Enes\'in Feci Kazası
23.05.2025 11:43
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Adapazarı'nda bisikletli Enes Atılmış, kırmızı ışıkta geçen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bisikletiyle evine dönen 17 yaşındaki Enes Atılmış, yaya geçidinden geçerken kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaklaşık beş aydır yoğun bakımda yaşam savaşı veren Enes'e kazada yüzde 50 kusur atfedildi. Acılı baba karara tepki gösterirken, anne gözyaşları içinde oğlunun hayatta kalma mücadelesini anlattı.

Kaza, 2 Ocak 2025 tarihinde Adapazarı ilçesi Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aşçılık eğitimi alan 17 yaşındaki Enes Atılmış, staj yaptığı iş yerinden bisikletiyle evine dönerken yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada iddiaya göre, hız sınırını aşarak kırmızı ışıkta geçen F.B. (42) idaresindeki otomobil, Enes'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Enes, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan genç, o günden bu yana yoğun bakım servisinde ölümle pençeleşiyor. Kazayı anlatan baba Serkan Atılmış, hız sınırının 80 kilometre olduğu, ancak sürücünün yaklaşık 120 kilometre hızla ilerlediği ve fren dahi yapmadan Enes'e çarptığını öne sürdü.

Acılı aile oğullarından gelecek iyi bir haberi çaresizce bekliyor

Kazada ağır yaralanan Enes'in ailesi ise yaklaşık beş aydır hastane önünde umutla oğullarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Baba Atılmış, "Oğlum yaklaşık 5 ay önce trafik kazası geçirdi ve çarpan kişi kırmızı ışıkta 120 kilometre hızla vurdu, firen izi bile yok. Entübe edilen çocuğum sürekli enfeksiyon kapıyor ben yetkililerden evladımı iyileştirmeleri için yardım istiyorum. Maddi olarak değil oğlumun eski günlerine dönmesi için yardım istiyorum. Çarpan kişi ise elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Savcılık yüzde 50-50 hata payı vermiş, ben adalet istiyorum. Karşı taraf cezaevine girmemiş, suç verilmemiş benim oğlum burada acı çekiyor. Benim maddi durumum yok 5 aydır çalışmıyorum, oğlum için hastaneye gidip geliyorum. Benim oğlum staj görüyor ve aşçılık üzerine eğitim görüyor. Lokantadan evine dönüyordu. Ben görüntüleri bünyem kaldırmadığı için daha yeni izledim ve baktığımda oğlum dikkatli bir şekilde bakınıyor. Evet belki yeşil ışık ona yanmamış olabilir ama diğer araçta kırmızıda geçiyor. Buna istinaden yüzde 50 hata vermişler oğluma. Sürücü direksiyonu bile kırmamış, öyle bir şey yapmış olsa belki oğlum kurtulacaktı" dedi.

"Benim oğluma çarpan adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor"

Ölümle pençeleşen oğlunu gözyaşlarıyla anlatan acılı anne Sevgül Atılmış, "Anlatamıyor insan çok acı bir durum. 5 aydır maddi ve manevi olarak hepimiz perişan olduk. 8 yaşındaki oğlum ağabeyinin giysileriyle yatıp kalkıyor, her akşam ağlayarak ağabeyini özlediğini söylüyor. Benim oğlum neşeliydi, deli dolu biriydi. Oğlum sürekli enfeksiyon kapıyor akciğeri yaralı olduğu için iç kanama ve beyin kanaması geçirdi. Bilinci geri gelmiyor. Benim oğluma çarpan adam elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Aracı vasıtasıyla konuştuğumuzda, 'Benim işim olmaz gidin avukatlarla konuşun' diyor. Benim oğlum 17 yaşında genç bir çocuk hayvan değil çarpıp bu tür kelimelerle konuşmaması lazım" diye konuştu.

"Oğlumun sevdiği hiçbir yemek evde pişmiyor"

Acılı anne Sevgül, "Ben 5 aydır her gün yoğun bakıma gidip geliyorum. Babam vefat etti cenazesine gidemedim. 5 aydır ne bayram ne Ramazan hiçbir şey görmedik, oğlumun sevdiği hiçbir yemek evde pişmiyor. Benim oğlumla birlikte yemek yapardım, çok cana yakın bir çocuktu. Vuran kişi ve yakınları 3 gün boyunca geldi hastane doldu taştı. Ama yüzde 50-50 hata payı olunca kimse gelmedi ve ne arayıp ne sordular. Ben onları Allah'a hava ediyorum" şeklinde konuştu.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 17 yaşındaki çocuğun yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çaptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Enes Atılmış'ın bisiklet üzerinde yaya geçidinden geçtiği esnada otomobilin çarpması ve genç çocuğun metrelerce savrulması yer alıyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 17 Yaşındaki Enes'in Feci Kazası - Son Dakika

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