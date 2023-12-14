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17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Kader Yürük, hafif ticari araca çarparak hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Anne, sanığa verilen cezayı yetersiz bulduğunu belirterek itiraz etti.

17 yaşındaki Kader\'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
14.12.2023 - 23:27,  Güncelleme: 23:28
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17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Hafif ticari araç, 95 kilometre hızla tramvay yolunda gidip 17 yaşındaki Kader Yürük'e çarparak ölümüne sebep olmuştu

Sanığa verilen 6 yıl 10 ay hapis cezasını yetersiz bulan anne Ayşe Yürük:

"Sanık taksirle değil kasten bu suçu işledi, birden fazla kusurludur, mahkeme kararına itiraz ettik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 17 yaşındaki Kader Yürük'ün ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

71 Evler Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda 29 Mart 2023 tarihinde meydana gelen kazada, Berkay E.kontrolündeki 26 AAF 516 plakalı hafif ticari araç, 95 kilometre hızla tramvay yolunda gidip 71 Evler tramvay durağında yolun karşısına geçmekte olan 17 yaşındaki Kader Yürük'e çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Berkay E.'nin tutuklandığı olaya ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Feci kazayı saniye saniye kaydeden kameraların görüntüsünü seyreden acılı anne Ayşe Yürük gözyaşlarını tutamadı.

"Kaza değil cinayet"

Sürücü Berkay E., 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar davası sonucunda 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Anne Ayşe Yürük, cezanın yetersiz olduğunu düşündüklerini söyledi. Anne Yürük, "Tramvay yolundan 95 kilometre hızla gelerek kızımı katletti. Frene dahi basmadı. Mahkemede verilen kararla 6 yıl 10 ay ceza aldı. Sanık taksirle değil kasten bu suçu işledi. Birden fazla kusurludur. Mahkeme kararına avukatlarımız aracılığıyla itiraz ettik. Bu kaza değil bir cinayettir. Benim kızım 17 yaşında gencecikti, katledildi" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir, Cinayet, Trafik Kazaları, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 yaşındaki Kader'in hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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