Dörtyol'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dörtyol'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Melik Necati Mağaralı hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

11.09.2024 09:20
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Anayoldan gelen otomobil ile tali yoldan gelen motosiklet çarpıştı. Kazada okuldan çıkarak motosikletle evlerine giden, sürücü Melik Necati Mağaralı ile arkadaşı Yasin Payaslıoğlu yaralandı. Otomobil ile motosikletin karıştığı feci kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mağaralı'nın cenazesi Dörtyol Mezarlığı'nda defnedildi. - HATAY

Dörtyol\'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dörtyol'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dörtyol'da Feci Kaza: 17 Yaşındaki Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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