18 Yıl Hapis Cezalı Dolandırıcı Alışverişte Yakalandı

18 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli alışveriş yaparken yakalandı

MERSİN - Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu patiseride alış veriş yaptığı sıradA yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle

dolandırıcılık' suçundan 13 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'nın Adana'da olduğu bilgisine ulaşan ekipler, şahsı yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İ.A., motosikletiyle geldiği patiseride alış veriş yaptığı sırada yakalandı.

İ.A., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.