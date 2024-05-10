18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi - Son Dakika
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18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi

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Sivas'ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Ö.F.C. adlı şahıs, yapılan operasyon sonucunda tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

10.05.2024 10:57
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18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi

SİVAS - Sivas'ta uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Belirlenen bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan ve 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ö.F.C. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakayı ele verdi - Son Dakika

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