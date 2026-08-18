19 Yaşındaki Emircan Koparan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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19 Yaşındaki Emircan Koparan Son Yolculuğuna Uğurlandı

19 Yaşındaki Emircan Koparan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Bafra'da sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan Emircan Koparan, dualarla defnedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde kaybolan ve daha sonra cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki Emircan Koparan, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, pazar gecesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünden dönen Emircan Koparan'ın kullandığı 55 AUZ 183 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Bafra'nın Doğankaya Mahallesi'nde bulunan sulama kanalına düştü. Kazada otomobilde bulunan kuzeni Ali Efe Koparan (19) yaralı olarak kurtarılırken, Emircan Koparan ise kayboldu. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda Emircan Koparan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gözyaşları arasında uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Emircan Koparan için Bafra'nın Gazibeyli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba ocağında alınan helalliğin ardından Koparan'ın cenazesi Gazibeyli Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından gencin cenazesi, Gazibeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye katılan Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, aileye taziyelerini iletti. Emircan Koparan'ın eski BBP Bafra İlçe Başkanı Aslan Koparan'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Bafra, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 Yaşındaki Emircan Koparan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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