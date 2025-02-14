19 Yaşındaki Kız Çekilişte 10 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika
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19 Yaşındaki Kız Çekilişte 10 Bin TL Dolandırıldı

Zeynep Özyurt, sosyal medya çekilişine katılarak 10 bin TL dolandırıldı ve tehditler aldı.

14.02.2025 09:16
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İstanbul Arnavutköy'de hayalindeki telefona sahip olabilmek için sosyal medya üzerinden çekilişe katılan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt, 10 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılar, kıza ve ailesine küfür ile tehditler yağdırdı.

Arnavutköy'de yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Özyurt isimli genç kız sosyal medya platformunda dolaştığı esnada ilgisini çeken bir telefon reklamına denk geldi. Ailesinin uyarılarına rağmen hayalini kurduğu markanın telefon çekilişine katılarak kazanma ümidi yaşayan genç kız dolandırıcıların hedefi oldu. Genç kıza çekilişi kazandığını ve telefonu göndereceklerini söyleyen dolandırıcılar ilk başta kargo parası daha sonra ise vergi parası diyerek genç kızdan 10 bin TL aldı. Dolandırıldığını anlayan genç kız durumu ailesine bildirerek tekrar dolandırıcılarla iletişime geçtiğinde küfür ve hakaretlere maruz kaldı. Genç kız ve ailesi polise giderek şikayetçi oldu.

"Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar siz siz olun ailenizi dinleyin"

Yaşadığı durumu anlatan Zeynep Özyurt, "Sosyal medya üzerinden bir çekilişe katıldım. Bana bir link attılar ve kazandığımı söylediler. Ben bilgilerimi doldurdum. Küçük bir kargo ücreti ödememi söylediler onu ödedim daha sonra vergi ücreti ödemem gerektiğini söylediler onu da ödedim. Ben vazgeçmek istedim. Bu sefer tehdit ederek mahkemeye vereceklerini cayma ücreti olacağını söylediler. Açıklama kısmına doğru yazmamıza rağmen yanlış yazdığımızı belirterek tekrar para istediler. Biz atmayınca yine tehdit ettiler. Karakola giderek şikayetçi olduk. Sosyal medyadaki her çekilişe inanmamanızı tavsiye ediyorum. Ben ailemi dinlemedim beni çok uyardılar. Siz siz olun ailenizi dinleyin." İfadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 19 Yaşındaki Kız Çekilişte 10 Bin TL Dolandırıldı - Son Dakika

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