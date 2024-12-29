19 Yıl Sonra Adalet: Eski Belediye Başkanı ve Oğlunun Katili Yakalandı

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Eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin ve oğlunu bir lokantada silahla öldürülen zanlı, olaydan 19 yıl sonra Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalandı.

Olay, 3 Haziran 2005 tarihinde Kilis Mercidabık Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana gelmişti. İddiaya göre, 71 yaşındaki Ekrem Çetin ile 26 yaşındaki oğlu Cahit Çetin, Mercidabık Caddesi üzerindeki bir lokantada silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Yaşanan olayın failleri ise kaçarak izini kaybettirmişti.

Olayın faillerinden biri 19 yıl sonra yakalandı

Ekrem Çetin ve oğlu Cahit Çetin'in tasarlanarak öldürülmesi olayının faillerinden olan ve 2 ayrı tasarlayarak adam öldürme suçundan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lütfi A. isimli şahıs, Gaziantep'te İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. - GAZİANTEP