192 Milyar Liralık Kumar Operasyonu - Son Dakika
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192 Milyar Liralık Kumar Operasyonu

05.06.2026 09:29
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İstanbul merkezli operasyonda, yasa dışı bahis ve kara para aklamakla suçlanan 80 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 24 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edilen 192 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve bunu kripto varlıklar üzerinden aklamakla suçlanan İ.Ö.Ö. liderliğindeki suç ağı çökertildi. MASAK raporlarından yola çıkılarak yapılan dev operasyonda 80 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şirket, 45 araç, 16 konut ve 11 tarla/arsa olmak üzere yaklaşık 350 milyon lira değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konuldu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke edildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan tespitlerden yola çıkan polis, şüpheli İ.Ö.Ö. tarafından koordine edilen suç ağı üzerinden, önceden sonucu üzerinde anlaşma sağlanan müsabakalar ile yasal ve yasa dışı bahis faaliyetlerinden gelir elde edildiği, bu gelirlerin kripto varlık cüzdanları aracılığıyla transfer edilerek kullanıcıları tespit edilemeyen farklı cüzdanlara aktarıldığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, suç ağı içerisinde döviz ve kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren şahısların da yer aldığı, gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacminin 192 milyar lira olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basıldı. Bu sabah İstanbul merkezli olarak toplam 24 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 80 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 11 şirkete, 45 araca, 16 konuta ve 11 tarla/arsaya olmak üzere yaklaşık 350 milyon TL değerindeki toplam 83 menkul ve gayrimenkule el konulduğu, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarına bloke işlemi uygulandığı aktarıldı.

Zanlılar ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 192 Milyar Liralık Kumar Operasyonu - Son Dakika

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