2 PTT görevlisini öldüren şüpheliden 'şeker krizi' savunması - Son Dakika
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2 PTT görevlisini öldüren şüpheliden 'şeker krizi' savunması

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Rize'deki PTT Başmüdürlüğü'nde yaşanan bir tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hakan Kocaman, talebi geri çevrilen banka kartını almak için gittiği PTT kargo biriminde çalışanlarla tartıştı. . Kocaman, 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı. Kocaman, ifadesinde olayın olma nedenini şeker hastalığına bağladı.

09.01.2025 13:53
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Rize'de 7 Ocak'ta, Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü'nde meydana gelen olayda; müdürlüğün kargo birimine gelen Hakan Kocaman, babasına ait banka kartının kendisine verilmesini talep etti. Hakan Kocaman, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince çalışanlarla tartıştı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Hakan Kocaman, belinden çıkardığı tabancayla ateş açıp, otomobiliyle kaçtı. Kurşunların isabet ettiği kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Okumuş ve Beyazıt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrası saklandığı binanın çatı katında yakalanan Hakan Kocaman, 'Kamu görevlisini görevi başında öldürmek' ve 'Ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından tutuklandı. Selim Okumuş, Hemşin ilçesinde, temizlik görevlisi Ömer Beyazıt da Derepazarı'nda kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

'KAÇ EL ATEŞ ETTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Olayla ilgili soruşturma sürerken Hakan Kocaman'ın, savcılık sorgusundaki ifadesi ortaya çıktı. Silahla yaralama suçundan kaydı olduğu belirtilen Kocaman ifadesinde, "Yaklaşık 4 yıldır şeker hastasıyım. Ayrıca babamın zihinsel problemleri mevcut ailenin en büyük çocuğu olarak babamla ben ilgileniyorum. Kartı almak istedim. Yaşanan olayda şeker krizine girdim. Korkup silahımı çıkardım. Kaç el ateş ettiğimi, kimi hedef aldığımı hatırlamıyorum. Olay nedeniyle çok pişmanım. Olayın olma nedeni şeker hastalığımdır" dedi.

TÜRK HABER-SEN TEPKİ

Öte yandan Türk Haber-Sen Rize İl Temsilciliği üyeleri de PTT çalışanlarıyla birlikte yaşanan saldırıyı kınadı. Kent merkezindeki PTT Merkez Müdürlüğü önünde toplanan grup adına açıklama yapan KAMU-SEN İl Temsilcisi Murat Köseoğlu, "Meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yaşanan elim olayın ardından duyduğumuz derin üzüntüyü kamuoyuyla paylaşıyoruz. Kamu çalışanlarının haklarının ve güvenliğinin korunması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

2 PTT görevlisini öldüren şüpheliden \'şeker krizi\' savunması
Kaynak: DHA

Şeker Hastalığı, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Selim, Rize, PTT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 2 PTT görevlisini öldüren şüpheliden 'şeker krizi' savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Gencer Guney:
    inşallah orda şeker krizinden çıkamazsin suçsuz iki insanı hayattan kopar, nasıl bir toplum olduk 79 1 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Bu saaten sonra o krizleri gardiyanlara anlatsın a.çocuğu 2 insanın canına kıymış ,hâla nasıl yırtarım diye savunma yapıyor, iyi o zaman bizde ne kadar şeker hastası varsa verelim para adam öldürsün, nasılsa hakime şeker krizim tuttu desin. Yok öyle,gireceksin o kuş kafan ile cezaevine sürüneceksin. 61 1 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bunları toplayıp okyanusa atacaksin 43 1 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Ne güzel adalet şeker hastalıgım var ceza verme,kanserim ceza verme,ruh durumum bozuk ceza verme,psikolojim bozuk ceza verme ama insan öldürmeye gelince aslansınız.bu ülkede göstermelik değil gerçekten uygulanacak idam şart 33 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    Zavalli o cocu 21 0 Yanıtla
  • Apple User:
    iyi bendede şeker var ne yapalım 20 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    pek İnandırıcı Gelmedi Bana 16 0 Yanıtla
  • Ayhan Şakir:
    ?????? 6 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    gebertin 2 0 Yanıtla
  • Bekir Boylu:
    sıkıntı yok aşko. kardiyancanlar ilen mahkumcanlar detaylı sorar sana.onun bunun pezlediği 1 0 Yanıtla
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