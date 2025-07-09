Adıyaman'da, parkta oyun oynadığı esnada yere düşen 2 yaşındaki çocuk, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ailesiyle beraber gittiği parkta oyun oynayan 2 yaşındaki Eylül Ç., dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Fenalaşan çocuk, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Eylül Ç., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Eylül Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN