2 Yaşındaki Çocuk İçin Jandarmadan Hayat Kurtaran Müdahale

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Manisa'nın Selendi ilçesinde boğazına yabancı cisim takılan 2 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ile nefes yolu açılarak hayata tutundu.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karşıova Mahallesinde annesiyle birlikte yürürken boğazına yabancı bir cisim takılan 2 yaşındaki Cemal Asaf G. isimli çocuk bir anda nefes almakta zorluk çekmeye ve ağzından kan gelmeye başladı. Durumu fark eden anne o sırada bölgede bulunan jandarma trafik timinden yardım talep etti. Jandarma trafik ekipleri bir yandan 112'ye haber verirken diğer yandan da minik çocuğa ilk müdahaleyi yaparak, nefes yolunu açmayı başardı. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ambulansı ile Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan minik çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve yapılan ilk müdahale ile çocuğun hayata tutunduğu öğrenildi. - MANİSA