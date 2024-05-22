20 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Çok sayıda suçtan 6 yıldır aranan ve hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Efeler JASAT ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile yakalandı.

Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda Banka veya Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi Gereken Krediyi Sağlamak Amacıyla Dolandırıcılık ( 3 Dosya), Resmi Belgede Sahtecilik, Zimmet suçu olmak üzere 5 suçtan 6 yıldır aranan ve hakkında toplam 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahsın İzmir ili Torbalı ilçesinde yaşadığı tespit edildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışma ve takip sonucu A.K. isimli şahıs Torbalı ilçesi Pamukyazı Mahallesi'nde JASAT Timi'miz ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak operasyon ile yakalandı. Hükümlü, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığınca adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN