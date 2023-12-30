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2023 Yılında Sahil Güvenlik 56 Bin 289 Düzensiz Göçmen Yakaladı - Son Dakika
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2023 Yılında Sahil Güvenlik 56 Bin 289 Düzensiz Göçmen Yakaladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı verilere göre 2023 yılı boyunca bin 879 düzensiz göç olayında 56 bin 289 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 169 kişi yakalandı. Ayrıca, hayatını kaybeden göçmen sayısında düşüş olduğu görüldü.

2023 Yılında Sahil Güvenlik 56 Bin 289 Düzensiz Göçmen Yakaladı
30.12.2023 - 10:43,
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın paylaştığı verilere göre 2023 yılı boyunca bin 879 düzensiz göç olayında 56 bin 289 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili organizatör olduğu değerlendirilen 169 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinde, geçtiğimiz yıl rakamlarının da yer aldığı 2023 yılına ait düzensiz göç verileri paylaşıldı. Aralık ayına kadar olan olayların baz alındığı göç verilerinde geçtiğimiz yıla kıyasla; düzensiz göç olayları ve düzensiz göçmen sayısında olaylarında artış, hayatını kaybeden göçmen sayısında ise düşüş olduğu göze çarptı. Açıklanan rakamlara göre, 2022 yılında bin 607 düzensiz göç olayı sayısı 2023'te bin 879 olarak hesaplandı. Yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isterken yakalanan, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen ve ekiplerce kurtarılan göçmen sayısı 2022 yılında 49 bin 312 iken 2023'te ise 56 bin 289 oldu.

20 göçmen hayatını kaybetti

Açıklanan verilerde denizlerde hayatını kaybeden göçmen sayısının da kıyaslanmalı olarak verildiği görüldü. Buna göre 2022 yılında 41 göçmen hayatını kaybederken, bu sayının 2023 yılında 20'ye düştüğü görüldü.

169 organizatör yakalandı

Açıklanan verilere göre yakalanan organizatörlerin sayısında ise düşüş görüldü. 2022 yılında 293 organizatör yakalanırken bu sayı 2023 yılında 169 olarak açıklandı.

Müşterek yakalamalara da yer verildi

Öte yandan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik, Jandarma ve Emniyet birimlerinin müşterek düzenlediği operasyon verileri de bildirildi. Açıklamaya göre, 2023 yılında yapılan müşterek operasyonlarda, 159 düzensiz göç olayında 4 bin 440 düzensiz göçmen ve 207 organizatörün yakalandığı belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa 2023 Yılında Sahil Güvenlik 56 Bin 289 Düzensiz Göçmen Yakaladı - Son Dakika


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