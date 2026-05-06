2025'te Erzurum Mahkemeleri 34 Bin Dosya Karara Bağladı

06.05.2026 01:09
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2025'te Ceza Daireleri 21, Hukuk Daireleri 12 bin dosya karara bağladı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu'na göre; Ceza Dairelerince 21 bin 232 adet, Hukuk Dairelerince 12 bin 860 adet dosya faaliyet yılı içerisinde karara bağlandı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nun sunuş bölümünde, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2025 yılı itibariyle Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars ve Tunceli illeri merkez ve mülhakatlarındaki toplam 48 adliye tarafından verilen kararlarla ilgili istinaf mahkemesi olarak hizmet verdiğini vurgulayan Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, "31 Aralık 2025 tarihi itibariyle Bölge Adliye Mahkememizde 9 Ceza Dairesi, 6 Hukuk Dairesi faaliyet göstermektedir. Ceza Dairelerince 21 bin 232 adet, Hukuk Dairelerince 12 bin 860 adet dosya faaliyet yılı içerisinde karara bağlanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızda 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 7 Cumhuriyet savcısı görev yapmakta olup, faaliyet yılı içerisinde Ceza Dairelerinde yapılan 810 duruşmaya katılım sağlanmıştır" dedi.

21 bin 4 adet dosyaya görüldü işlemi

Ceza dairelerince karara çıkarılan 21 bin 232 dosyadan 21 bin 4 adedinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görüldü işlemi yapıldığını ifade eden Bingül, "Ayrıca Ceza Dairelerince karara çıkarılan dosyalardan 311 tanesi Cumhuriyet Başsavcılığımızca temyiz edilerek Yargıtay'a gönderilmiştir. 05 Ağustos 2017 tarih ve 30145 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7035 sayılı Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 23. maddesinde düzenlenen 308/A maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca toplamda 921 dosyada itiraz değerlendirme işlemi yapılmış, 3 dosya değerlendirme aşamasındadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme sonucu 765 dosyada itiraz yoluna başvurulmamış ve itiraz talepleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca reddedilmiştir. İtiraz değerlendirme dosyalarından 46 tanesi re' sen, 110 tanesi talep üzerine olmak üzere toplam 156 dosyada ilgili Ceza Dairesi kararına itiraz yoluna gidilmiş, 106 itiraz Ceza Dairelerince kabul edilmiş, 41 itiraz Ceza Dairelerince reddedilmiş, 9 itiraz ise ilgili Ceza Dairelerince değerlendirme aşamasındadır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

