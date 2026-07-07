2026'nın İlk Yarısında 972 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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2026'nın İlk Yarısında 972 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

2026\'nın İlk Yarısında 972 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti
07.07.2026 09:51
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2026 Ocak-Haziran döneminde Türkiye'de 328 bin 29 kaza oldu, 972 kişi hayatını kaybetti, 183 bin yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, 2026'nın Ocak-Haziran döneminde ülke genelinde meydana gelen 328 bin 29 kazada 972 kişi hayatını kaybettiğini, 183 bin 916 kişinin de yaralandığını bildirdi. 6 aydaki kazalarda İstanbul'da 76, Bursa'da ise 25 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen Haziran ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Bir ay boyunca ülke genelinde meydana gelen 61 bin 277 trafik kazasında 39 bin 658 kişi yaralandı, 196 kişi hayatını kaybetti. Yılının ilk 6 aylık döneminde ise ülke genelinde vuku bulan 328 bin 29 kazada 972 kişi hayatını kaybetti, 183 bin 916 kişi yaralandı. Kazalara yine sürücü kusurları davetiye çıkardı. Tam 140 bin 580 kazaya sürücüler sebep olurken 12 bin 453 yaya da kazaya karıştı. 828 kaza da araç içerisindeki yolcuların kurallara riayet etmemesinden kaynaklandı.

Kuralı hiçe sayanlar dehşet saçtı

Resmi verilere göre; 6 aylık dönemde 51 bin 846 kaza araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymayan sürücüler yüzünden meydana geldi. Aşırı hız sebebiyle de 742 kaza oluştu. Kazalardan 2 bin 957'si kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 11 bin 243 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı. 2026'nın ilk 6 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan 693 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Trafiğe kapalı alanı (Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek) ihlal eden 4 bin 770 sürücü de kazaya sebep oldu. Geçme yasağı olan yerlere dalan bin 907 kural tanımaz sürücü de kazalara davetiye çıkardı.

Alkollü sürücülere geçit yok

Yılın 6 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı. 2 bin 236 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken 49 bin 648 yolcuya da ceza kesildi. 2 milyon 421 bin 717 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken şehir kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 11 milyon 877 bin 703 araç plakasına ceza yazıldı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 108 bin 843 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı. 1 milyon 131 bin 463 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Bursa'da 25 can kaybı

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı. Resmi verilere göre yılın ilk 6 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 59, İstanbul'da 76, İzmir'de 37 ve Bursa'da 25 kişi hayatını kaybetti. Bursa'da geçtiğimiz Haziran ayında bin 110 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu kentte 5 kişi hayatını kaybederken yaralanan bin 509 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehirde yılın Ocak - Haziran döneminde ise 5 bin 38 yaralamalı kaza meydana geldi. 25 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken 6 bin 750 kişi de yaralandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa 2026'nın İlk Yarısında 972 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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