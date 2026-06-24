21 Yaşındaki Cansu Zengin’in Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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21 Yaşındaki Cansu Zengin’in Cenazesi Toprağa Verildi

21 Yaşındaki Cansu Zengin’in Cenazesi Toprağa Verildi
24.06.2026 18:04
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Isparta'da park halindeki araçta ölü bulunan Cansu Zengin, Afyonkarahisar'da defnedildi.

Isparta'da park halindeki bir otomobil içerisinde arkadaşıyla birlikte cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki Cansu Zengin, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Eğirdir ilçesine bağlı Akpınar köyünde park halindeki bir araçta iki kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 22 yaşındaki Ufuk Erdoğan ve 21 yaşındaki Cansu Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk araştırmalarda; araçta ve gençlerin üzerinde herhangi bir ateşli silah, kesici veya delici alet kullanımına ilişkin bulguya rastlamadı. Yapılan kamera ve saha çalışmalarında ise aracın gece saatlerinde olay yerine gelerek park ettiği tespit edildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen ön otopside herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadığı belirtildi.

Cenazede gözyaşları sel oldu

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, 21 yaşındaki Cansu Zengin için memleketi olan Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, genç kızın tabutunun üzerine gelinlik duvağı konuldu. Çarşı Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası genç kızın cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Isparta, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 21 Yaşındaki Cansu Zengin’in Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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