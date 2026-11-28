21 yıl 3 ay 7 gün cezası kesinleşen cinsel saldırı hükümlüsü Suruç'ta tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan hükümlünün 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan hükümlü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nitelikli cinsel saldırı suçundan 21 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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