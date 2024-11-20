21 Yıl Hapis Cezalı Uyuşturucu Torbacısı Yakalandı

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21 yıl hapis cezasıyla aranan torbacı, evinde sahte kimlikle yakalandı

Hükümlünün evindeki buzdolabından uyuşturucu madde çıktı

ADANA - Adana'da uyuşturucu madde ticaretinden 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü narkotik polisleri tarafından evinde saklanırken yakalandı. Hükümlünün evinde yapılan aramada sahte kimlik ve buzdolabına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 21 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Şahin K. için yakalama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hükümlünün saklandığı ev tespit edildi. Narkotik polisleri hükümlü Şahin K.'yı evine yaptığı operasyonla yakaladı. Hükümlünün evinde yapılan aramada sahte kimlik, buzdolabından 462 gram bonzai ve 8,64 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şahin K. cezaevine teslim edildi.