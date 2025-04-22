21 Yıl Hapis Cezası Olan Kadın Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan Gamze E.'nin (37) İnegöl'ün kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kulübede saklandığı bilgisini aldılar. Polis ekipleri söz konusu adrese baskın yaparak şahsı yakaladılar. Gamze E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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