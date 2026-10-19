217 yıla kadar hapsi istenen Tanju Özcan'ın salonda hazır bulunma talebi reddedildi - Son Dakika
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217 yıla kadar hapsi istenen Tanju Özcan'ın salonda hazır bulunma talebi reddedildi

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217 yıla kadar hapsi istenen Tanju Özcan\'ın salonda hazır bulunma talebi reddedildi
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Bolu Belediyesi soruşturmasında 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı; mahkeme Tanju Özcan'ın salonda bulunma talebini reddetti. Özcan ve tutuklu Süleyman Can SEGBİS ile bağlanırken sanıklar 217 yıla kadar hapis talebine karşı savunma yapıyor.

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün başladı. Cumhuriyet savcısının 217 yıla kadar hapis cezası talep ettiği ve karar aşamasına gelinen davada, mahkeme heyeti Özcan'ın duruşma salonunda fiziken hazır bulunma talebini reddetti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 19 sanık hakkında açılan davada kritik sürece girildi. İlk celsesi temmuz ayında görülen ve eylül ayındaki ikinci celsesinde Tanju Özcan'ın SEGBİS bağlantısı sırasında rahatsızlanarak baygınlık geçirdiği davanın üçüncü duruşması, bugün saat 09.30'da başladı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşma, geniş katılım nedeniyle yine Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda oluşturulan özel salonda yapılıyor.

Fiziken katılma talebi reddedildi, SEGBİS ile bağlandı

Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Tanju Özcan, üçüncü celse öncesinde avukatları aracılığıyla mahkemeye başvurarak duruşma salonunda bizzat hazır bulunmak istediğini belirtmişti. Talebi değerlendiren Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Özcan'ın fiziken katılma istemini reddetti. Karar doğrultusunda Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Davanın diğer tutuklu sanıkları Ali Sarıyıldız ve Mustafa Altındal ise duruşma salonunda hazır edildi. Bugün görülen celsede Özcan ile birlikte diğer sanıklar ve taraf avukatları, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmalarını gerçekleştiriyor.

Mütalaada 217 yıla kadar hapis talebi

Dava dosyasında yer alan iddianamede, Tanju Özcan hakkında ilk etapta 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. İkinci ve üçüncü celse arasında dosyaya esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet savcısı ise Özcan'ın "nitelikli dolandırıcılık", "zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs" ve "rüşvet alma" suçlarından toplam 69 yıl 6 aydan 217 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcılık mütalaasında ayrıca, "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması yönünden etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ve tutuklu 4 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verilmesi talep edildi.

Kaynak: İHA
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