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22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

Çankırı'da bir otelde konaklayan 22 yaşındaki genç, odasında cansız bir şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede genç hayatını kaybetmiş olarak belirlendi. Cenaze morga kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.01.2024 00:24
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22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

ÇANKIRI - Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında bulundu.

Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat K.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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