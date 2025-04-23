23 Nisan'da Çocuklar Savaş Gemisi ve Hücum Botunu Gezdi

Hücum botunun komuta koltuğuna öğrenciler oturdu

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ziyarete açılan TCG Kilimli Savaş Gemisi ve hücum botunun komuta koltuğuna çocuklar oturdu.

Amasra ilçesi Büyük Limana demirleyen TCG Kilimli Savaş Gemisi ve hücum botu, 23 Nisan Ulusal vatandaşların ziyaretine açıldı. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, gemi ve bot komutanları ile askeri erken da botu gezdi. Aileleri ile birlikte savaş gemisi ve hücum botunu gezen çocuklar, botun komuta koltuğuna oturdu. Ailelere ve çocuklara bot komutanları tarafından detaylı bilgiler verildi.

"Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme ve Çeken Akıntı" konulu eğitim faaliyeti çerçevesinde de Amasra İlçesinde bulunan Çanakçılar İlkokulu ve Çanakçılar Ortaokulundan toplam 25 öğrenci, ziyarete açılan TCSG-22 Komutanlığı ve DEGAK-03 Özel Tim Komutanlığı savaş gemisi ve hücum botunu gezdi. Çok heyecanlandığı belirten öğrenciler, savaş gemisi ve bottan çok etkilendiklerini ve denizci olmak istediklerini ifade etti.

Limanda botun yanı sıra Sahil Güvenlik ekipleri ile dalgıçlar kullandığı malzemeler de sergilendi.