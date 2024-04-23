23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı

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Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi R.K. isimli şahıs, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" şeklinde bağırdı. Olaya hızla müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan R.K., akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtti. R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

23.04.2024 14:13  Güncelleme: 14:23
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Kayseri'de 23 Nisan kutlamalarında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu öncesi R.K. (45), "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler ve öğretmenlerin de yer aldığı törende, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Karaköse'nin çelenk sunmasından hemen önce alana giren R.K. iki elini havaya kaldırıp, yana doğru açarak, "Ey Müslümanlar puta tapmayın" diye bağırdı.

23 Nisan kutlamalarında 'Puta tapmayın' diye bağıran şahıs gözaltına alındı

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Tören alanında bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırılan R.K., emniyete götürüldü. Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde akıl sağlığının yerinde olmadığını söylediği öğrenilen R.K., rapor alınması için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa 23 Nisan kutlamalarında 'Puta tapmayın' diye bağıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Muhammet said Erol: Helal olsun 92 119 Yanıtla Hakan EnDürüst: KEŞKE ŞU ATATÜRK DÜŞMANLARINI ASSALAR 58 59 Ahmet Ateş: Sizde şiha tapmayın taşa taş atmak için can atmayın. 12 13
  • Osman Gazi: Helal olsun kıymetli abi. 79 78 Yanıtla
  • Uğur Yazıcı: Meczup..!!!!Milli Bayramdır bu,ne putu !!!!Göğsünü gere gere bu bayramı kutlayacaksın ki dini bayramını kutlamaya bir Vatanın olsun. 81 57 Yanıtla
  • Hakan Yildiz: ALLAH SENDEN RAZİ OLSUN... ???? 55 76 Yanıtla Emir Kozcu: Allah sizin gibileri de vatansız bıraksın da kıymetini öyle anlayin 30 41
  • Ahmed Mehmed: Beyni putlaşmış bu insanlar niye iki de bir hortlar 60 52 Yanıtla
  • Osman Köse: şeyhe, şıha, gavsa tapanlar,herkesi kendi gibi ona buna kul sanıyor... 67 28 Yanıtla Selami Karagülle: Nasıl bir kafaya sahipsiniz siz ya okula ilim öğrenmeye giden öğrenci öğretmenemi tapıyor ama sözkonusu hocaya gidip islami fıkıh itikat vs. İlim alanlar bunlara tapıyor öylemi ALLAH herkese önce akıl sağlığı versin 1 1
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