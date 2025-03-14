25 Keçiyi Yakan Zanlı Tutuklandı

Tokat'ın Zile ilçesinde 25 keçiyi yakarak telef eden ve küçükbaş hayvana eziyet görüntüleriyle gündeme gelen zanlı tutuklandı.

Şeyhköy köyünde, küçükbaş hayvana eziyet görüntüleriyle gündeme gelen Ayhan A. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Zile Kaymakamlığı harekete geçti ve şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise korkunç bir manzara ile karşılaşıldı. Evde 25 keçinin yakılarak telef edildiği tespit edildi. Telef olan hayvanlar, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından köyde belirlenen bir alana kepçelerle taşınıp gömüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ayhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT