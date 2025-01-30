25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

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Kırklareli'nde 26 Ocak gecesi, Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki apartmanda meydana gelen olayda Sedanur Akalın, erkek arkadaşı B.Ç.'nin evine gitti. Burada uykuya dalan Akalın'ın bir süre sonra uyanmadığını fark eden B.Ç. ve annesi N.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ADRESE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Akalın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Akalın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 İSİM GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası B.Ç. ile annesi N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. N.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, B.Ç.'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.