26 İlde Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika
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26 İlde Kaçak Göçmen Operasyonu

14.07.2026 14:27
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İçişleri Bakanlığı, 26 ilde düzenlenen operasyonda 57 şüpheli yakalandı, 43'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 26 ilde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda 57 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "26 ilde 'Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele' kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı.14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 282 araç ile 22 bot ve bot motoru ele geçirildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 26 İlde Kaçak Göçmen Operasyonu - Son Dakika

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