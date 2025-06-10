26 Yaşındaki Genç Dağda Yaralı Bulundu

2 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki genç, dağda ağır yaralı halde bulundu

Jandarma ekipleri gencin kaza sonucu mu yoksa darp edilerek mi yaralandığını araştırıyor

AKSARAY - Aksaray'da 2 gündür kayıp olarak aranan 26 yaşındaki genç motosikletiyle çıktığı dağda arkadaşları tarafından ağır yaralı olarak bulundu.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Akhisar köyü dağlık arazisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde babası Murat Ergün ile görüşerek eve geleceğini söyleyen Mustafa Ergün'den gece boyunca haber alınamadı. Kurtuluş Mahallesinde oturan gencin babası oğlu evine gelmeyince polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Oğlunun telefonuna da ulaşamayan baba bugün sabah saatlerinde oğlunun arkadaşlarıyla birlikte arazide arama yaptı. Arkadaşları dağlık arazide yaptığı aramada Mustafa Ergün'ü motosikletiyle birlikte ağır yaralı olarak buldu. Bilinci kapalı olan Ergün'ün yüzünde ve vücudunun birçok yerinde yara olduğunu gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerini güçlükle bulabilen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Ergün'ün durumunun ağır olduğu, böbrek yetmezliği bulunduğu için de hayati fonksiyonlarında ağır hasar oluştuğu öğrenildi.

Yaşanan olayı anlatan baba Murat Ergün, "Kayıptı, akşam 7'de görüştük. Biz köyden geliyorduk, o da 'Ben eve geçiyorum' dedi. 8'den sonra bir daha ulaşamadık, haber alamadık. Karakola gittim, arkadaşlarıyla aradık bulamadık. Bugün bir arkadaşı bulmuş, ambulansla biz de oraya gittik. Düşman olmayınca şüphelenilecek bir durum yok ki darp olsa yüz bin liralık telefonu var onu alırlardı, almamışlar. Gözündeki gözlüğü almamışlar. Birileriyle uğraştı, dövdüler oraya attılar" dedi.

Olayın ardından Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gelerek Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlattı. Şahsın kaza yaparak mı yoksa darp edilerek mi yaralandığı araştırılırken, tedavisi devam eden Mustafa Ergün'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.