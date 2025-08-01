26 yaşındaki Karsu, yastıkla boğularak öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Karsu Aygün'ün 24 yaşındaki ev arkadaşı Tuğçe D., gece saatlerinde bir yakınının 15 yaşındaki kız kardeşini, eve misafir olarak kabul etti.

YASTIKLA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Uyuşturucu kullandıkları öne sürülen Aygün, Tuğçe D. ve misafir çocuk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Karsu Aygün, yastıkla boğularak öldürüldü.

EV ARKADAŞI VE MİSAFİR ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Tuğçe D. ve suça sürüklenen çocuğu gözaltına aldı. Aygün'ün cenazesi ise kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İLK ÖNCE İTİRAF ETTİLER, SONRA "KENDİLİĞİNDEN ÖLDÜ" DEDİLER

Şüphelilerin ilk ifadelerinde olayı itiraf ettikleri, daha sonra alınan ifadelerinde ise suçlamaları reddederek Aygün'ün kendiliğinden öldü ve hayata döndürmek için kalp masajı yaptıklarını ileri sürdü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.