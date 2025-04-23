3 çocuklu annenin yaşadığı ev yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde anne ve 3 çocuğunun yaşadığı ev yandı, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehitmustafa Mahallesi 3518 Sokak'ta bulunan anne F.K. ve 3 çocuğunun kaldığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdekilerin bulunduğu sırada çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Paniğe neden olan yangın da eşyaların büyük bölümü zarar gördü. - MERSİN