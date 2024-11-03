3 Milyon Araç Denetlendi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini ve 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 24-31 Ekim tarihleri arasında 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Yapılan denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda emniyet kemerinin de önemine değinerek, "Emniyet kemeri kullanmak; trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engelliyor. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA