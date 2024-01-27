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3 tırın karıştığı zincirleme kazada bir tır alev aldı: 3 yaralı - Son Dakika
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3 tırın karıştığı zincirleme kazada bir tır alev aldı: 3 yaralı

Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir tır alev alırken 3 kişi yaralandı.

3 tırın karıştığı zincirleme kazada bir tır alev aldı: 3 yaralı
27.01.2024 - 23:48,
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3 tırın karıştığı zincirleme kazada bir tır alev aldı: 3 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir tır alev alırken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan- Erzurum karayolu 72. kilometresi Avcılar mevki yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, buzlanma sebebiyle peş peşe seyir halinde ilerleyen 3 tır kayarak kaza yaptı. Kazanın akabinde en arkada ki tırda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevrede ki araçlara sıçramadan söndürüldü. Kazadan kaynaklı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazadan dolayı Erzincan-Erzurum karayolu bir süre trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına devam edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Erzincan, Avcılar, İtfaiye, 3.Sayfa, Yerel, Son Dakika

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