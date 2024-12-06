3 Yıldır Aranan Şahıs Nazilli\'de Yakalandı

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Çeşitli suçlardan aranan 3 yıldır aranan şahıs, jandarma ekiplerince Aydın'ın Nazilli ilçesinde yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre 'Nitelikli Cinsel Saldırı, Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından 3 yıldır aranan ve 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü Ö.P. isimli şahıs Nazilli ilçesi Yazırlı Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN