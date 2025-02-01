30 Metreden Dereye Uçan Pikap Kurtarıldı

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Pikapla 30 metreden uçtu, kazayı yara almadan atlattı

SİVAS - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir pikap, 30 metre yükseklikten dereye uçtu. Pikap sürücüsü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Siskale köyünde meydana geldi. M.K. idaresindeki 58 KA 954 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30 metre yüksekten düşen pikabın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Derey uçan pikap, vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.