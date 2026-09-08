30 milyonluk yatırım, yüzde 99 yerleşme oranı: Eskişehir KYK yurtları 18 bin 500 kapasiteyle yeni döneme hazır

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yunusemre Yurdu'nda çalışmaları yerinde incelerken, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde kentteki yurt kapasitesinin 18 bin 500'e çıkarılacağını müjdeledi. Kalın, tüm hizmetlerin eksiksiz hazırlandığını ve öğrencilere sunulan aylık imkan maliyetinin 20 bin TL'yi aştığını belirtti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yunusemre Yurdu'nda yaz boyunca sürdürülen geniş kapsamlı tadilat, bakım ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kalın, yurt kapasitelerinden fiyatlara, sunulan ücretsiz imkanlardan yapılan milyonlarca liralık yatırımlara kadar tüm detayları paylaştı.

"5 Bin 500 Boş Yatağımız Mevcut"

Eskişehir'deki yurt kapasitesi ve yerleştirme oranları hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın şunları söyledi:

"Eskişehir'den özellikle yurt kapasitemizden bahsedecek olursam; 16 bin 500 kapasite ile biz hizmet vermekteyiz. Şu anda da bizim mevcutta 5 bin 500 boş yatağımız var. Yaklaşık 2 bin 250 erkek, 3 bin 250 de kız boş yatağımız mevcuttur. Biliyorsunuz, şu anda başvurularımız sonuçlandı. Biz şu an itibarıyla tüm başvuranların neredeyse yüzde 99'unu alacak kapasiteye sahip gözüküyoruz. Yani bu sene yurtlarımıza 5 bin 500 yeni öğrenciyi alacağız. Ama diğer taraftan şu anda bizim 2 bin kişilik bir yurdumuz daha yapılıyor. Orası yapıldığında da öğrencilerimizin konfor alanını artıracak çalışmaları gerçekleştireceğiz. Ekim ayının başında o yurdumuzu da takviye ettiğimizde toplam kapasitemiz yaklaşık 18 bin 500'e çıkacak ve bizim boş yatak sayımız da 7 bin 500 civarında olmuş olacak.

Şu andaki fiyatlarımız açıklandı. Artık en düşük rakam bin 125 TL, bin 300 TL, bin 450 TL diye bir rakam açıklandı. Bu seneki yurt fiyatlarımız da bunlardır. Bunları da buradan paylaşmış olalım."

"30 milyon liralık yatırımla yurtlar hazır hale getirildi"

Yaz boyunca tüm yurtlarda sistemsel ve fiziki ağır bakımların yapıldığını belirten Kalın, "Eskişehir'de boş olan, yani 16 bin 500 kapasitenin tamamında yaz döneminde ciddi bir çalışmaya başladık. Yine sistemsel sıkıntılarımız oluyordu. Bu sistemlerin tamamını; özellikle kalorifer tesisatları olsun, ısınma sistemleri olsun, soğutma sistemleri olsun, hepsini bir kere elden geçiriyoruz. Ağır bakımlarını yapıyoruz. Artık öğrencimiz geldiğinde sıcak suyuyla, kalorifer sistemiyle hazır bulunacak... Yine aynı şekilde asansör sistemlerinin tamamında bakım gerçekleşecekse de çoğu yurdumuzda hem bakımlarımızı yaptık hem de ağır bakım gerektiren şeylerde onların bakımları gerçekleşti. Sadece yaz döneminde açık ihalelerini yapmış olduğumuz yurtlarımızda yaklaşık 20 milyon TL'lik bakım masrafı gerçekleşti. Ekstralar da çıktı; onlarla beraber yaklaşık 30 milyon civarında bir masrafla yurtlarımızı çocuklarımıza hazır hale getirmek için çalıştık. Artık son noktaya geldik. Şu anda rötuşlar ve ince detay temizlikler yapılıyor... Çocuklarımız geldiklerinde, odalarına gittiklerinde çarşafları yatakların üzerinde olacak" dedi.

"Bir öğrencinin aylık maliyeti 20 bin TL'nin üzerinde"

Yurtta kalan öğrencilere sunulan imkanların çeşitliliğine değinen ve devletin sağladığı desteğin altını çizen Hasan Kalın, "Öğrenci bin 125 TL ödediğinde bir ay boyunca bütün yurdun imkanlarından ücretsiz olarak yararlanıyor. Yani bir öğrencimizin bize bir aylık maliyeti 20 bin TL'nin üzerindedir.

Yani bir kere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsizdir; 32 GB'lık Wi-Fi hizmeti sınırsızdır, onu kullanabiliyor. Yine aynı şekilde odalarımızda buzdolaplarımız, komodinlerimiz ve soyunma dolaplarımız var. Yine aynı şekilde çamaşırhanelerimiz var. Çocuklarımız gelip çamaşır makinelerinde çamaşırlarını ücretsiz olarak yıkarlar ve kurutma makinalarında çamaşırlarını kuruturlar. Ütü masalarımız mevcuttur; gelirler, ütülerini yaparlar. Dolayısıyla yemekhane ve çamaşırhane gibi hizmetlerin hepsi standart paketimiz içerisinde zaten var. İşte her yurdumuzda mescitlerimiz mevcuttur. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan gelen manevi danışmanlarımız var. Ayrıyeten çocuklarımıza sosyal anlamda ve psikolojik anlamda destek veren psikoloğumuz ve sosyal incelemecimiz de her yurdumuzda var. Yurtlarımızda psikologlarımız da mevcuttur. Yine yurt yönetim memurlarımızla beraber, idaremizle beraber, temizlik personellerimizle beraber toplamda çocuklarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle bu çalışmalardan ötürü Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Bakanımıza ve hakikaten bu imkanları sunan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da minnetlerimi sunuyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum" ifadelerini kullandı.