3.Sayfa

30 yıldır oğlundan haber alamayan anne uçan kuştan bile haber bekliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Halkların Demokratik Partisi il binası önünde oturma eyleminde olan aileler, evlatlarından gelecek haberi bekliyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının HDP araclığıyla bölücü terör örgütü PKK'ya götürüldüğünü ileri sürüp başlattıkları eylemi aralıksız sürdürüyor.

Şimdiye kadar 374 ailenin katıldığı oturma eyleminde anne ve babalar, çocuklarını evlatlarının teslim olması için çağrılarını yineliyor.

Oğlu Özkan Aydın için oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, oğlunun 15 yaşındayken HDP'liler tarafından kandırılıp, yaklaşık 8 yıldır terör örgütüne gönderildiğini ileri sürüp evladını almadan kalkmayacağını kaydetti.

Ailelerin nereye kadar ağlayacağına dikkat çeken Aydın, "" Hepsi evladını istiyorlar. Konu evlatlarımız olmamış olsaydı hiçbir güç asla bizi buraya getiremezdi. Kürt ailelerine en büyük zararı veren terör örgütü PKK'dır" dedi.

Oğlu Serdar'dan 30 yıldır haber alamadığın öne süren Hatun Yüceturt, ise, "Ne ölüsünü ne dirisini, uçan kuştan bile haber bekliyorum. Oğlumu bulamadım. 30 senedir oğluma hasret kaldım. Oğlum, sesimi duyuyorsan askerimize, devletimize teslim ol" ifadelerinde bulundu.