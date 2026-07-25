31 Yıldır Kayıp İhsan Özcan İçin Adalet Talebi - Son Dakika
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31 Yıldır Kayıp İhsan Özcan İçin Adalet Talebi

31 Yıldır Kayıp İhsan Özcan İçin Adalet Talebi
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İhsan Özcan'ın ailesi, kaybolduğu 1995'ten beri etkin bir soruşturma talep ediyor.

Nevşehir'in Uçhisar Kasabası'nda 1995 yılında kaybolan İhsan Özcan'ın ailesi, aradan geçen 31 yıla rağmen olayın aydınlatılamadığını belirterek dosyanın yeniden açılmasını istedi. Soruşturma dosyasında yer alan isimsiz ihbar mektubunda çeşitli iddialar ortaya atılmasına rağmen mektubun göndericisi tespit edilemediği, mektupta isimleri geçen kişiler hakkında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

1995 yılında Nevşehir'in Uçhisarar Kasabası'nda kaybolan İhsan Özcan'dan bir daha haber alınamadı. Aile, geçen 31 yıl boyunca yaptıkları başvurular ve aramalardan sonuç alamadıklarını belirterek olayın yeniden soruşturulmasını talep etti. Aile adına açıklama yapan torun Alper Özcan, dedesinin akıbetini öğrenmek istediklerini belirterek; "1995 yılından bu yana dedemiz İhsan Özcan'dan hiçbir haber alamadık. Tüm başvurularımıza rağmen kendisiyle ilgili herhangi bir sonuca ulaşamadık. Devletimizin ilgili kurumlarından dosyanın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Dosyada isimsiz ihbar mektubu bulundu

Soruşturma dosyasında cumhuriyet savcılığına gönderilen isimsiz bir ihbar mektubunun da yer aldığı öğrenildi. El yazısıyla kaleme alınan mektupta, İhsan Özcan'ın öldürüldüğü öne sürülerek bazı kişilerin isimlerine yer verildi, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı ve cesedin Irak'a götürüldüğü yönünde doğrulanmamış ifadeler kullanıldı. Ancak soruşturma kapsamında ihbar mektubunu yazan kişinin kimliği tespit edilemezken, mektupta ileri sürülen iddiaları destekleyecek somut delile de ulaşılamadı. Dosyada isimleri geçen kişiler hakkında yapılan soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

"Tek isteğimiz dedemizin akıbetinin ortaya çıkması"

Dosyanın yıllardır sonuçsuz kaldığını ifade eden Alper Özcan; "Geçmişte cumhuriyet savcılığına gönderilen bir ihbar mektubu vardı. Bu mektuptaki iddiaların yeterince araştırılmadığını düşünüyoruz. Aradan 31 yıl geçti. Babalarımız ve tüm ailemiz büyük bir belirsizlik içinde yaşamaya devam ediyor. Bizim tek isteğimiz dedemizin akıbetinin ortaya çıkması, bir mezarının olması ve eğer bir suç işlendiyse sorumluların hukuk önünde hesap vermesidir" diye konuştu.

Son yıllarda faili meçhul olayların yeniden incelenmesine yönelik çalışmaların kendilerine umut verdiğini söyleyen Özcan; "Devlet büyüklerimizden ve ilgili makamlardan dosyanın yeniden ele alınmasını ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İhsan Özcan, Nevşehir, 3. Sayfa, Uçhisar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 31 Yıldır Kayıp İhsan Özcan İçin Adalet Talebi - Son Dakika

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