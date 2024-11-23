35 Yıllık Komşunun Hırsızlığı Şok Etti - Son Dakika
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35 Yıllık Komşunun Hırsızlığı Şok Etti

İzmir'de 35 yıllık komşu, evin duvarını kırarak eşyaları çaldı ve kayıplara karıştı.

23.11.2024 00:18
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35 yıllık komşu bunu yaptı: Duvarı kırdı, bütün eşyaları çaldı, sıvayıp gitti

Böyle hırsızlık ne görüldü, ne duyuldu: 35 senelik komşumuzdu, yazıklar olsun"

Ali Sağlam: "Bizim 35 senelik komşumuz. Biz onun elinde büyüdük, yazıklar olsun"

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan ve duyan herkesi şaşırtan hırsızlık olayında bir komşu, hemen bitişikte bulunan 35 yıllık komşunun evine duvarları kırarak girdi. Yeni evlenmeye hazırlanan gencin evindeki; buzdolabı, çamaşır makinesi, mobilyalar, halılar ve avizeye kadar çalan komşu, eşyaları da açtığı duvardan kendi evine taşıdı, kırdığı duvarı sıvayıp kayıplara karıştı.

Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde yaşandı. Evlenme hazırlıkları yapan ve ailesinin yanında yaşayan Ahmet Sağlam (29), gece-gündüz demeden çalışarak evine yeni eşyalar aldı. 2025 Şubat ayında dünya evine girmeye hazırlanan Sağlam'ın hiçbir eşya eksiği kalmadı.

Bunu yapan 35 yıllık komşu: Duvarı kırdı, bütün eşyayı çaldı

İddialara göre bunu bilen ve yeni eşyalar alınan evin hemen bitişiğinde oturan ailenin 35 yıllık komşusu F.C., şeytanın aklına gelmeyecek bir yönteme başvurdu. Balyozla önce kendi duvarını kıran şüpheli, daha sonrada evlenmeye hazırlanan Ahmet Sağlam'ın evinin duvarını kırarak içeri girdi. 35 yıllık komşu, evin içerisinde ne varsa açtığı duvardan kendi evine taşıdı.

Duvarı örüp sıvadı, kayıplara karıştı

Evdeki; iki televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri, avizelere kadar bir evde olabilecek her şey çalındı. İşini bitiren ve eşyaları kendi evine taşıyan komşu F.C., daha sonrada evin duvarını örüp sıvadı, mutfak kapısından çıkıp kayıplara karıştı.

Eve gelen Ahmet Sağlam'ın kız kardeşi ise neye uğradığını şaşırdı. Önce aile bireyleri eve geldi, sonrada polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri eve geldiğinde hemen parmak izi aldı.

"Bizim 35 senelik komşumuz. Biz onun elinde büyüdük, yazıklar olsun"

Ahmet Sağlam'ın kardeşi Ali Sağlam (25), sıvalı duvarı gördüklerinde komşularından şüphelendiklerini, polisle diğer eve girdiklerinde duvarın kırık olduğunu anlattı.

800-900 bin TL zararlarının olduğunu anlatan Ali Sağlam, "Olay tahmini olarak 15-16 gün önce oluyor. Kız kardeşim havalandırmak için eve geliyor. Daha sonra bize haber verdi. Yan binadan duvarı kırmış, zaten kendisi yan tarafta oturuyor. Eşyaları çalıyor, kırdığı duvarı daha sonra örüp sıvıyor ve arka balkondan kaçıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, küçük ev aletleri, iki tane koltuk takımı, iki tane televizyonumuz gitti. Bizim 35 senelik komşumuz. Biz hiç beklemiyorduk böyle şeyler ondan. Biz onun elinde büyüdük, yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum. Sadece biz değil, bütün mahalle şok içerisinde. Hala inanamıyoruz onun yaptığından. Kendisi bana ulaştı, ben hiç cevap vermedim. Şikayetçi olduk. Parmak izleri falan hepsi alındı" diye konuştu.

İzmir polisi, şimdi her yerde şüpheli konumdaki komşu F.C.'yi arıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 35 Yıllık Komşunun Hırsızlığı Şok Etti - Son Dakika

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