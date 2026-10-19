38 kişinin gözaltına alındığı Adıyaman Fatih Mahallesi\'nde güvenlik önlemleri sürüyor

Adıyaman'da 16 Ekim'de iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle çıkan ve silahlı çatışmaya dönüşen olayın ardından Fatih Mahallesi'nde güvenlik önlemleri devam ediyor.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında 16 Ekim tarihinde iki grup arasında yüksek sesli müzik nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüş, olayda 2 kişi saçmaların isabet etmesi, 3 kişi ise darp sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerinin olayla bağlantılı şahısların evlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda av tüfeği, tabanca, mermi ve fişek ele geçirilmişti. Ele geçirilen silahlara el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Güvenlik önlemleri sürüyor

Yaşanan olayın ardından Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'den bu yana sürdürülen güvenlik uygulamaları kapsamında bölgede geniş çaplı tedbirler alınıyor. Çevik Kuvvet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat polisleri ve sivil polisler, olayın yaşandığı bölgede bekleyişini sürdürüyor. Mahallede giriş ve çıkışlar polis ekiplerince kontrol altında tutulurken, bölgeye gelen kişilere yönelik kimlik kontrolleri ve üst aramaları gerçekleştiriliyor.

Polis ekipleri, yeni olayların önüne geçilmesi ve mahallede güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.