İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 92 kişiden 38'i hayatını kaybederken hastanede tedavisi süren 46 hastadan 26'sı ise entübe edildi.
Megakent'te işler iyice çığırından çıkarken sahte içki kaynaklı zehirlenmelerin belirtilerinin neler olduğu da merak konusuydu.
Sahte içkilerin içerdikleri metil alkol (metanol) ölümcül sağlık sorunlarına yol açabilir. Metil alkol, vücutta etanol gibi davranır ancak ciddi zehirlenmelere sebep olabilir.
İşte metil alkol zehirlenmesinin belirtileri;
Son Dakika › 3.Sayfa › 38 kişiyi ölüme götüren sahte içkinin en çarpıcı belirtisi ciltteki mavi renk değişimi - Son Dakika
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