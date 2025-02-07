383 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

383 litre sahte içki ele geçirildi
ADANA - Adana polisi 383 litre sahte içki ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretiminin önüne geçmek için çalışma başlattı. Bu çalışmalar sonucuda bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgi üzerine adrese baskın yapıldı. Evde yapılan aramada 383 litre sahte içki, 166 alkol aroma kiti ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
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