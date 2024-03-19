9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş - Son Dakika
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9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş

9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, "Sünnet oldunuz mu" diye sormuş

Ankara'da sokakta oynayan 4 çocuğu yardım etmeleri bahanesiyle evinin bodrumuna indirip cinsel istismar girişiminde bulunan görme engelli Evren Demirci, 111 yıla kadar hapisle yargılanıyor. Demirci'nin cinsel organını ısırarak koparan çocuk ise olayı anlattı. Davada savunmasını yapmak isteyen Demirci'nin avukatı duruşmaya katılamadı. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

19.03.2024 15:29  Güncelleme: 16:03
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Ankara'da sokakta oynayan 4 çocuğu yardım etmeleri bahanesiyle evinin bodrumuna indirip, birinin cinsel organını ısırarak koparan görme engelli Evren Demirci'nin (43) 111 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın ilk duruşması gerçekleşti. Demirci'nin cinsel organını kopardığı 9 yaşındaki çocuk o anları anlattı, duruşma 13 Haziran'a erteledi.

Sincan ilçesinde geçen yıl 10 Ağustos'ta, görme engelli Evren Demirci aynı mahallede oturduğu H.A. (9), A.K. (10), A.G. (10) ve Ö.M.B. (11) isimli 4 erkek çocuğunun yanına gelerek, "Beni bodruma indirin, bana yardım edin. Size lolipop vereceğim" dedi. Bunun üzerine çocuklar, Demirci'nin kömürlüğe inmesi için yardımcı oldu. Ancak kömürlüğe indikten sonra Demirci, kapıyı kapatıp çocukların pantolonunu indirmeye kalkıştı. Bunun üzerine çocuklar, kömürlükten kaçmaya çalıştı. Ancak H.A. kaçmaya çalışırken ayağı demire takıldı. Demirci, küçük çocuğu kömürlük içine çekti, pantolonunu indirdi, cinsel organını ısırarak kopardı. Olayın ardından gözaltına alınan Evren Demirci, bir gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"CEZAİ EHLİYETİ TAM" RAPORU

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Evren Demirci hakkında 'basit cinsel istismar', 'nitelikli yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 111 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede, küçük çocuğun maruz kaldığı eylem nedeniyle yaşamını tehlikeye sokacak, basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı belirtildi. İddianamede Demirci için 'cezai ehliyeti tam' olduğu belirlenen şüphelinin izah edildiği şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı' şeklinde ifade kullanıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"EVLİYİM VE BİR OĞLUM VAR"

Davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Evren Demirci, müşteki aileler ve avukatları yer aldı. Sanık Demirci'nin avukatı ise mahkemeye mazeret bildirerek katılmadı. Mahkeme başkanı sanığa, üzerine atılı suçu okudu. Ardından savunma yapan Demirci, "Evliyim ve bir oğlum var. Görme engelli olduğum için bir iş yapamıyorum. Savunmamı avukatımla yapmak istiyorum. Adli Tıp'tan rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

"ARKADAŞLARIM DIŞARI ÇIKTI, BANA ZARAR VERDİ"

Aileler, sanıktan şikayetçi olduklarını, çocuklarının psikolojilerinin bozulduğunu, hala dışarı çıkamadıklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu. Saldırıya uğrayan çocuk H.A. ise sosyal hizmet uzmanı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle duruşmaya bağlandı. Olay gününü anlatan H.A, "Arkadaşlarımla dışarıda bisiklet sürerken annem yanımıza geldi, sonra da gitti. Bir adam benden ve arkadaşlarımdan yardım istedi. Adam bizi bodruma bir yere götürdü. Işıkları açtırdı ve 'Sünnet oldunuz mu' dedi. Sonra 'Sen içeride dur, onlar çıksın' dedi bana. Arkadaşlarım dışarı çıktı. Bana zarar verdi" dedi.

H.A., sosyal hizmet uzmanının elindeki anatomik erkek vücudu fotoğrafından zarar verilen bölgeyi, ön özel bölge olarak gösterdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sosyal hizmet uzmanı, H.A.'nın herhangi bir zihinsel engeli, geriliği veya gelişiminde bir sorun olmadığını ve detaylı ifade verebileceğini söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 13 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

Ankara, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 9 yaşındaki çocuğun cinsel organını koparan sapık, 'Sünnet oldunuz mu' diye sormuş - Son Dakika

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