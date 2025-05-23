4 Dolandırıcı Çeteye Operasyon: 64 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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4 Dolandırıcı Çeteye Operasyon: 64 Şüpheli Yakalandı

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23.05.2025 08:29
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4 Dolandırıcı Çeteye Operasyon: 64 Şüpheli Yakalandı
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1.785 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 dolandırıcı çetenin 64 üyesi yakalandı.

Bakan Yerlikaya açıkladı: 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı suç örgütü üyesi 64 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 milyar 785 milyon Türk lirası hesap hareketliliği bulunan 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütü üyesi 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 64 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 35'i tutuklandı, 29'u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları, Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edip vatandaşları dolandırdıkları, Adana'da "yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşı dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait; 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 Dolandırıcı Çeteye Operasyon: 64 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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