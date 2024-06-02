4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
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4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

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Karaman'da 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay, Valide Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuk, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de çocuğun düştüğü yerde ve dairede inceleme yaptı.

02.06.2024 20:57
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4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

KARAMAN - Karaman'da 4. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Valide Sultan Mahallesi Ahmet Talat Duru Caddesi'nde bulunan 5 Katlı Apartmanın 4. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki A.S.K. isimli erkek çocuk, ailesinden habersizce dışarı bakmak için sinekli takılı olan pencereye çıktı. Biranda yaslandığı sinekliğin yerinden çıkması üzerine küçük çocuk yaklaşık 15 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü. Çocuğun düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralı çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bir anda pat diye ses duydum

Pencereden düşen çocuğun yardımına koşan Lokman Duran, "Ben inşaat alanında çalışırken bir anda pat diye ses duydum. Hanım çocuk düştü diye bağırdı. Bende etrafa baktım ve çocuğu buldum. Çocuk toprak zemine düşmüş. Çocuğu oradan çıkardım ve görünürde bir şeyi yoktu. Komşularla birlikte ambulansı çağırdık sonra ambulans götürdü. Bir can kurtarmış olduk, inşallah bir şey yoktur çocukta" diye konuştu.

Olay yeri inceleme ekibi de çocuğun düştüğü yerde ve dairede inceleme yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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