4 Milyonluk Kablo Çalan Hırsızlar Kameralara Yakalandı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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4 Milyonluk Kablo Çalan Hırsızlar Kameralara Yakalandı: 2 Tutuklama

Tekirdağ'da 4 milyon TL değerindeki 1 buçuk ton sanayi tipi kabloyu çalan hırsızlar, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin daha önce Ergene ve Çorlu'da gerçekleştirdikleri kablo hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edildi. Kovalamaca sonucunda şüpheliler aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulunurken, araçta çalıntı 4 milyon TL değerinde 1 buçuk tonluk sanayi tipi bakır kablo ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

02.05.2024 00:22
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4 milyonluk kablo çalan hırsızlar kamerada: 2 tutuklama

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 4 milyon TL değerinde 1 buçuk ton sanayi tipi kabloyu çalan hırsızlar kameralara yansıdı. Jandarma ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Ergene ilçesi D100 karayolu üzerinde seyir eden bir aracın daha önceki tarihlerde Ergene ve Çorlu'da kablo hırsızlığı olaylarına karıştığı tespit edildi. Ekiplerin "dur" ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda şüpheliler kaçamayacaklarını anlayınca aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Kovalamaca anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yaya olarak kaçmaya başlayan 2 şüpheli, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, araçta ise çalıntı yaklaşık 4 milyon TL değerinde 1 buçuk tonluk sanayi tipi bakır kablo ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 4 Milyonluk Kablo Çalan Hırsızlar Kameralara Yakalandı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 Milyonluk Kablo Çalan Hırsızlar Kameralara Yakalandı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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