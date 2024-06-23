4 Yıl Önce İşlenen Cinayeti Jandarma Aydınlattı

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Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aydınlattı.

4 Ekim 2020 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkiinde ateşli silahla öldürülmüş bir şahsın cesedi bulundu. Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cesedin 40-66 yaş aralığında, 166-172 santimetre uzunluğunda bir kişiye olduğu belirlendi. Sistem üzerinden yapılan araştırma sonucu 19 kayıp şahsın yakınlarından DNA örnekleri alınarak, cesetten alınan DNA ile karşılaştırma yapıldı. Yapılan karşılaştırma sonucu cesedin E.G.'ye (63) ait olduğunu tespit eden JASAT ekipleri, E.G.'nin cep telefonu numarasını bularak olay gününe ait verileri inceledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınun ilgili tarih ve soruşturma sayılı dosyası çerçevesinde JASAT ekiplerinin detaylı araştırmaları neticesinde olayla ilgili Y.E.T. (59), Z.Y. (59), H.İ.Ç. (63), G.A. (59), Y.B. (42), Z.S. (69), E.M. (31) ve Ö.K. (28) isimli şahıslar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama ve Z.Y. isimli şahsın evinde arama yapılması kararı alındı. JASAT ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanan Ş.A., H.İ.Ç, Z.S. ve G.A.'nın ifadeleri alınarak, Sakarya'da bulunan Y.E.T. isimli şahsın ifadesi ise Sakarya'da alındı. E.M. ile Ö.K. isimli şahısların cezaevinde olduklarından dolayı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla SEGBİS ile ifadeleri alınması talimatı verildi. Baş şüpheli Z.Y., ifadesinde maktül E.G. ile aralarında paradan kaynaklı husumet bulunduğunu ve bu yüzden E.G.'yi Elmaçukur Mahallesi Horhor mevkiinde öldürdükten sonra aracı ile Çayırlarboğazı mevkiine götürüp ormanlık alana gömdüğünü, silah ile telefonu denize attığını söyledi. Gözaltına alınan zanlı Z.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA