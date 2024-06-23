4 Yıl Önce İşlenen Cinayeti Jandarma Aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

4 Yıl Önce İşlenen Cinayeti Jandarma Aydınlattı

Geniş Video İzle

Bursa'da 4 yıl önce meydana gelen faili meçhul cinayet, JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Cesedin kimliği belirlendikten sonra şüpheliler gözaltına alındı ve baş şüpheli tutuklandı.

23.06.2024 18:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 4 yıl önce işlenen faili meçhul cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) aydınlattı.

4 Ekim 2020 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Elmaçukur Mahallesi Çayırlarboğazı mevkiinde ateşli silahla öldürülmüş bir şahsın cesedi bulundu. Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu cesedin 40-66 yaş aralığında, 166-172 santimetre uzunluğunda bir kişiye olduğu belirlendi. Sistem üzerinden yapılan araştırma sonucu 19 kayıp şahsın yakınlarından DNA örnekleri alınarak, cesetten alınan DNA ile karşılaştırma yapıldı. Yapılan karşılaştırma sonucu cesedin E.G.'ye (63) ait olduğunu tespit eden JASAT ekipleri, E.G.'nin cep telefonu numarasını bularak olay gününe ait verileri inceledi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınun ilgili tarih ve soruşturma sayılı dosyası çerçevesinde JASAT ekiplerinin detaylı araştırmaları neticesinde olayla ilgili Y.E.T. (59), Z.Y. (59), H.İ.Ç. (63), G.A. (59), Y.B. (42), Z.S. (69), E.M. (31) ve Ö.K. (28) isimli şahıslar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama ve Z.Y. isimli şahsın evinde arama yapılması kararı alındı. JASAT ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan operasyonla yakalanan Ş.A., H.İ.Ç, Z.S. ve G.A.'nın ifadeleri alınarak, Sakarya'da bulunan Y.E.T. isimli şahsın ifadesi ise Sakarya'da alındı. E.M. ile Ö.K. isimli şahısların cezaevinde olduklarından dolayı Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla SEGBİS ile ifadeleri alınması talimatı verildi. Baş şüpheli Z.Y., ifadesinde maktül E.G. ile aralarında paradan kaynaklı husumet bulunduğunu ve bu yüzden E.G.'yi Elmaçukur Mahallesi Horhor mevkiinde öldürdükten sonra aracı ile Çayırlarboğazı mevkiine götürüp ormanlık alana gömdüğünü, silah ile telefonu denize attığını söyledi. Gözaltına alınan zanlı Z.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Jandarma, JASAT, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 4 Yıl Önce İşlenen Cinayeti Jandarma Aydınlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:37 Gözler 28 Haziran’daki toplantıda FATF, Türkiye’yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor Gözler 28 Haziran'daki toplantıda! FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkarmaya hazırlanıyor
18:34 DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan DEM Partililerin taziye evindeki provokasyonu ellerinde patladı: Defolun gidin buradan
18:04 Diyarbakır’daki yangında can kayıpları artarken DEM’li vekiller LGBT derdine düştü Diyarbakır'daki yangında can kayıpları artarken DEM'li vekiller LGBT derdine düştü
17:38 Bakan Tekin sinyali verdi Öğretmen olmak için şartlar değişecek Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek
17:34 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı
18:59 Basın toplantısında duygusal anlar Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu Basın toplantısında duygusal anlar! Hakan Çalhanoğlu, gözyaşlarını zor tuttu
18:16 Montella’nın bir bildiği varmış İşte Arda Güler’in yedek kalma sebebi Montella'nın bir bildiği varmış! İşte Arda Güler'in yedek kalma sebebi
17:34 Canlı yayında cevap verdi Hamit Altıntop, Milli Takım kadrosuna müdahale ediyor mu Canlı yayında cevap verdi! Hamit Altıntop, Milli Takım kadrosuna müdahale ediyor mu?
16:53 Maç sonunda görmezden gelmişti Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
16:43 Cinnet geçiren şahıs kayınpederini öldürdü, eşini ve 3 kişiyi yaraladı Cinnet geçiren şahıs kayınpederini öldürdü, eşini ve 3 kişiyi yaraladı
16:37 Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi
15:57 Rezidansta timsah besledi, yetmedi bir de tasma takıp sokaklarda gezdirdi Rezidansta timsah besledi, yetmedi bir de tasma takıp sokaklarda gezdirdi
15:47 İsrail’in uykularını kaçıracak gelişme Binlerce savaşçı Hizbullah’a katılma teklifinde bulundu İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
15:45 Tuğrul Türkeş’ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 19:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: 4 Yıl Önce İşlenen Cinayeti Jandarma Aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement