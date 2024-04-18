41 ilde düzenlenen operasyonda 856 kg uyuşturucu ele geçirildi

3.Sayfa

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "NARKOÇELİK-12" operasyonlarında; 856 kg uyuşturucu madde ve 795 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 268 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. - ANKARA