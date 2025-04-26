42 Göçmen Kaçakçısı ve 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

42 Göçmen Kaçakçısı ve 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Geniş Video İzle

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 42 kaçakçı ve 433 göçmen yakalandı.

26.04.2025 13:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yerlikaya duyuru: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Ağrı ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmen yakalandı. MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin; göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin TL değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi."

Bakan Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti:

"Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı ve Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 adet otobüs, 2 adet araç ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri derhal başlatıldı. Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Göçmen, Muğla, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 42 Göçmen Kaçakçısı ve 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç satışındaki dolandırıcılık şeytanın bile aklına gelmez Araç satışındaki dolandırıcılık şeytanın bile aklına gelmez
İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı İnsanların can korkusunu paraya çevirmeye çalışanlara ceza yağdı
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
Juventus’tan Kim Min Jae hamlesi Juventus'tan Kim Min Jae hamlesi
Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı Lüks marka elektrikli otomobil, şarj esnasında alev alev yandı
Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü Aldatılan koca, karısının sevgilisini arabayla ezerek öldürdü
Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
Fenerbahçe’de ayrılık kapıda Yıldız kaleci İspanya’ya gidiyor Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Yıldız kaleci İspanya'ya gidiyor
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması: Durumdan haberdar değilim
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
Parayı koyacak yer bulamayacak İşte Mourinho’nun yeni takımı Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı

13:32
Fay haritası güncellendi İşte Türkiye’de deprem riski en düşük 20 il
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
13:07
İran’da limanda şiddetli patlama
İran'da limanda şiddetli patlama
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
11:39
İnkar etme şansları sıfır Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
İnkar etme şansları sıfır! Kamera, rüşvet aldıkları anları böyle kaydetti
15:15
İzmir’de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
15:04
İstanbul’daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
İstanbul'daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
15:02
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
14:50
Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı Yenemezse amatöre düşecek
Türk futbolunun köklü kulübünün kader anı! Yenemezse amatöre düşecek
14:47
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
Fidan hocaya meslektaşlarından tepki yağıyor: Bu kadına birileri dur desin artık
14:40
Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti
Ticaret Bakanlığı hile yapan 8 sucuk markasını ifşa etti
14:39
İşte 5 kardeşin öldüğü yangında anneye istenen ceza
İşte 5 kardeşin öldüğü yangında anneye istenen ceza
14:32
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Polis uçağı denize çakıldı: 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:18
Parayı koyacak yer bulamayacak İşte Mourinho’nun yeni takımı
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Mourinho'nun yeni takımı
14:14
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü Türk futboluna isyan etti
Ünlü antrenör açtı ağzını yumdu gözünü! Türk futboluna isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 13:51:46. #7.12#
SON DAKİKA: 42 Göçmen Kaçakçısı ve 433 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.