42 ilde kişisel veri satışı ve şantaj operasyonunda gözaltı sayısı 79\'a yükseldi

Başka kişilere ait kişisel ve finansal bilgileri mesajlaşma uygulamalarındaki gruplar üzerinden paylaşarak satışa sunan, söz konusu bilgileri tehdit ve şantaj amacıyla kullanan şüphelilere yönelik 42 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltı sayısı 79'a yükseldi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından geliştirilen yapay zeka destekli AVCI Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, sosyal medya grupları üzerinden vatandaşların ad, soyad, telefon numarası ve T.C. kimlik numarası gibi kişisel bilgilerinin yetkisiz erişim yoluyla ele geçirilerek ücret karşılığında satışa sunulduğu tespit edilmiş, 101 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 42 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 74 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Operasyonlarda 5 şüpheli daha yakalandı, böylece gözaltı sayısı 79'a yükselmiş oldu.